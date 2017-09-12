Москва выделит Тверской области еще 214 млн рублей на ремонт дорог

ТВЕРЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Москвы выделит еще 214 млн рублей на ремонт дорог в городе Твери. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам заседания регионального правительства.

"В этом году еще несколько центральных дорог города Твери будут отремонтированы при поддержке Москвы. Дополнительное финансирование в размере 214 млн рублей на проведение работ обеспечено правительством Москвы", - сказал Руденя.

Он добавил, что региональные власти пока не приняли решение, какие именно улицы будут ремонтировать в Твери. "Сейчас с руководством города обсуждаем, какие это будут улицы. Возможно это будут улица Дарвина, проспект Победы", - отметил губернатор.

Как сообщалось ранее, губернатор Тверской области и мэр Москвы Сергей Собянин договорились о том, что столица профинансирует ремонт дорог в Твери, а также выделит рабочих и специальную технику от государственного бюджетного учреждения города Москвы "Автомобильные дороги", которое будет проводить ремонт.

Изначально из бюджета столицы было выделено 300 млн рублей, на которые в настоящее время продолжается реконструкция основных магистралей Твери - рабочие укладывают новый асфальт, а также демонтируют трамвайные рельсы на тех улицах, где уже несколько лет не ходит данный вид транспорта.

Ранее власти Москвы также выделяли средства на реконструкцию очистных сооружений на Иваньковском водохранилище на Волге в Тверской области, а также, по данным регионального правительства, в настоящее время ведутся переговоры о финансировании из столичного бюджета реконструкции очистных сооружений в городе Осташкове.