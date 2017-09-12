Полиция задержала мужчину, стрелявшего из травматического оружия в центре Москвы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия на проспекте Мира в Москве, его задержали правоохранители. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.

"Около 20:30 в районе дома 49А по проспекту Мира мужчина произвел выстрел из травматического оружия в другого мужчину. Пострадавший госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Стрелявший мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как отметил источник ТАСС в правоохранительных органах, полиция устанавливает, был ли это конфликт или мужчина получил ранение по случайности.