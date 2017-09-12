Полиция задержала мужчину, стрелявшего из травматического оружия в центре Москвы

Клинтон утверждает, что Россия все же причастна к ее поражению на выборахМеждународная панорама 12 сентября, 22:26
Каспер: FIS не допустит дискриминации в отношении российских лыжников в вопросах допингаСпорт 12 сентября, 22:18
"Спартак" победил "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛСпорт 12 сентября, 22:11
Полиция Барселоны эвакуирует людей из собора Саграда ФамилияМеждународная панорама 12 сентября, 22:03
Клуб НБА "Лейкерс" выведет из обращения номера Коби БрайантаСпорт 12 сентября, 21:58
Бывший тренер сборной Англии по футболу Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас"Спорт 12 сентября, 21:50
Новые Apple Watch получили автономность от смартфонаЭкономика и бизнес 12 сентября, 21:48
Жуков не ждет конкретных выводов от промежуточных итогов работы комиссий МОК по РоссииСпорт 12 сентября, 21:15
Воронцевич: игроки сборной России не будут жалеть греков в четвертьфинале ЕвробаскетаСпорт 12 сентября, 21:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия на проспекте Мира в Москве, его задержали правоохранители. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
"Около 20:30 в районе дома 49А по проспекту Мира мужчина произвел выстрел из травматического оружия в другого мужчину. Пострадавший госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Стрелявший мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как отметил источник ТАСС в правоохранительных органах, полиция устанавливает, был ли это конфликт или мужчина получил ранение по случайности.