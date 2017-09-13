В Московском регионе ожидается кратковременный дождь, гроза и до 26 градусов тепла

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Летняя погода с кратковременным грозовым дождем ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 23-25, по области будет от 21 до 26 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.
Ветер ожидается южной четверти со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду.
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, также ожидается дождь. В столице столбики термометров покажут 13-15 градусов тепла, в Подмосковье будет от плюс 11 до 16 градусов. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скорость 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду.
Днем в четверг характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями и небольшим дождем. В Москве воздух прогреется до 19-21, по области - до 16-21 градуса тепла. Ветер ожидается юго-западный, западный до 7-12 метров в секунду, местами его порывы усилятся до 15-20 метров в секунду.