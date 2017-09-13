Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Московском регионе ожидается кратковременный дождь, гроза и до 26 градусов тепла

Москва
13 сентября, 6:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Ветер ожидается южной четверти со скоростью 5-10 метров в секунду

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Летняя погода с кратковременным грозовым дождем ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 23-25, по области будет от 21 до 26 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.

Ветер ожидается южной четверти со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, также ожидается дождь. В столице столбики термометров покажут 13-15 градусов тепла, в Подмосковье будет от плюс 11 до 16 градусов. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скорость 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду.

Днем в четверг характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями и небольшим дождем. В Москве воздух прогреется до 19-21, по области - до 16-21 градуса тепла. Ветер ожидается юго-западный, западный до 7-12 метров в секунду, местами его порывы усилятся до 15-20 метров в секунду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
10
Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Apple презентовала флагман iPhone X, новый смартфон и автономные часы
2
Наталкинское месторождение позволит России выйти на второе место по производству золота
3
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов
4
NYT: WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена
5
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
6
РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине сроком на шесть месяцев
7
Apple презентовал флагман iPhone X
Темы дня
Новости партнеров
Реклама