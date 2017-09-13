В центре Москвы загорелось выселенное здание

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Выселенное здание загорелось в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Загорание произошло в выселенном здании на пересечении Старосадского переулка и улицы Забелина. Площадь пожара - 30 кв. метров", - сказал собеседник агентства.
Сейчас возгорание ликвидировано, пострадавших нет.