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В центре Москвы загорелось выселенное здание

Москва
13 сентября, 7:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Площадь пожара составила 30 кв. метров

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Выселенное здание загорелось в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Загорание произошло в выселенном здании на пересечении Старосадского переулка и улицы Забелина. Площадь пожара - 30 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Сейчас возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

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