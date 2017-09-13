В Москве задержанный за нарушение миграционного режима сбежал из здания суда

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Задержанный за нарушение миграционного режима сбежал из Троицкого суда Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 11 сентября.

"Из помещения Троицкого районного суда совершил побег задержанный за нарушение миграционного режима, воспользовавшись невнимательностью сотрудников патрульно-постовой службы полиции (ППСП) ОМВД "Куриловское", младшего лейтенанта полиции и полицейского-водителя, доставлявших задержанного", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, проводится проверка.