В Москве появятся два новых оператора каршеринга

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Два новых оператора каршеринга (поминутная аренда автомобиля) начнут работать в Москве до конца недели. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил в среду заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
Сейчас в столице работают пять компаний-операторов каршеринга - YouDrive, "Делимобиль", Anytime, Car5 и BelkaCar. Их общий парк составляет 2650 автомобилей.
"Завтра <…> еще две компании новых - одна итальянская, с итальянскими корнями, другая российская - еще приходят на рынок Москвы. У одной, по-моему, 100 автомобилей, у другой, по-моему, 200", - сказал он, не уточнив при этом названия компаний, марки автомобилей, тарифы.
Ликсутов отметил, что Москва занимает первое место в мире по динамике роста автопарка каршеринга. "До конца года мы рассчитываем, что примерно 2 тыс. машин каршеринга дополнительно будут куплены теми компаниями, которые здесь работают", - сказал он.