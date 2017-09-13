ГУМ закрыт до 18:30 в связи с эвакуацией из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Торговый центр ГУМ закрыт ориентировочно до 18:30 в связи с эвакуацией сотрудников и посетителей из-за поступившего анонимного звонка в информационную службу магазина. Об этом сообщил ТАСС представитель торгового центра.

"Анонимный звонок поступил в информационную службу ГУМа, эвакуированы посетители и сотрудники торгового центра. ГУМ закрыт ориентировочно до 18:30", - рассказал собеседник агентства.

В среду в оперативные службы Москвы поступило более 30 сообщений об угрозах взрыва. В основном все сообщения о минировании касаются торговых центров, в числе которых "Афимолл сити", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники", ТЦ "Капитолий Марьина Роща", вокзалов - Ленинградского, Киевского, Казанского, Курского, а также ряда вузов - МГИМО, МГПУ им. Сеченова, Академии Минюста. Были эвакуированы более 20 тыс. человек.

К настоящему времени проверены несколько объектов, на них угроза взрыва оказалась ложной.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не комментирует участившиеся случаи ложных минирований зданий в различных регионах России. "Это вопрос к нашим специальным службам", - заявил он.

В последние дни в различных регионах России фиксировались многочисленные ложные звонки о заложенных взрывных устройствах. Все они оказались ложными.