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На юге Москвы ревнивец застрелил 32-летнюю женщину

Москва
13 сентября, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мужчина из ревности застрелил свою 32-летнюю знакомую на юге Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Днем 13 сентября 40-летний мужчина вблизи жилых домов на Коломенской улице произвел не менее пяти выстрелов в ранее знакомую женщину 1985 года рождения. От полученных огнестрельных ранений потерпевшая скончалась на месте", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан. "В ходе допроса он пояснил, что совершил преступление в отношении своей знакомой по причине ревности", - добавила Иванова. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, накануне вечером у подозреваемого и потерпевшей произошла ссора. "Мужчина остался на месте убийства и дождался полиции", - сказал собеседник агентства. Следователи изъяли у него травматический и боевой пистолеты.

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