Росреестр зарегистрировал белорусский Деловой и культурный комплекс в Москве

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Росреестр зарегистрировал право собственности Белоруссии на реконструированные помещения в здании Делового и культурного комплекса в Москве. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.
"Управление Росреестра по Москве зарегистрировало право собственности Республики Беларусь на реконструированные помещения в здании Делового и культурного комплекса на территории белорусского посольства на улице Маросейка (Центральный административный округ Москвы)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко поблагодарил руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова "за внимание к вопросам, связанным с деятельностью посольства", выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Здание Делового и культурного комплекса посольства Белоруссии было построено в 2015 году и предназначено для проведения презентаций, семинаров, отраслевых и художественных выставок, творческих встреч, концертов и размещения экспозиций.