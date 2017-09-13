Росреестр зарегистрировал белорусский Деловой и культурный комплекс в Москве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Росреестр зарегистрировал право собственности Белоруссии на реконструированные помещения в здании Делового и культурного комплекса в Москве. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

"Управление Росреестра по Москве зарегистрировало право собственности Республики Беларусь на реконструированные помещения в здании Делового и культурного комплекса на территории белорусского посольства на улице Маросейка (Центральный административный округ Москвы)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко поблагодарил руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова "за внимание к вопросам, связанным с деятельностью посольства", выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Здание Делового и культурного комплекса посольства Белоруссии было построено в 2015 году и предназначено для проведения презентаций, семинаров, отраслевых и художественных выставок, творческих встреч, концертов и размещения экспозиций.