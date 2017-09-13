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ЦОДД предупредил водителей об ухудшении ситуации на улицах Москвы из-за непогоды

Москва
13 сентября, 20:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Сотрудники организации порекомендовали водителям парковать автомобили вдали от деревьев и при возможности пользоваться общественным транспортом

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении ситуации на дорогах Москвы из-за плохой погоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

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"В ближайшие три часа в Москве и области ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра до 12-17 м/с. Центр организации дорожного движения правительства Москвы просит водителей быть более внимательными в связи с неблагоприятными условиями, необходимо заранее тормозить, исключить резкие перестроения", - говорится в сообщении.

В центре отметили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями возможно осложнение дорожной обстановки. "Просим водителей заранее планировать маршрут и при возможности пользоваться общественным транспортом", - добавили в пресс-службе.

ЦОДД также порекомендовал водителям парковать автомобили вдалеке от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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