ЦОДД предупредил водителей об ухудшении ситуации на улицах Москвы из-за непогоды

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении ситуации на дорогах Москвы из-за плохой погоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.
"В ближайшие три часа в Москве и области ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра до 12-17 м/с. Центр организации дорожного движения правительства Москвы просит водителей быть более внимательными в связи с неблагоприятными условиями, необходимо заранее тормозить, исключить резкие перестроения", - говорится в сообщении.
В центре отметили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями возможно осложнение дорожной обстановки. "Просим водителей заранее планировать маршрут и при возможности пользоваться общественным транспортом", - добавили в пресс-службе.
ЦОДД также порекомендовал водителям парковать автомобили вдалеке от деревьев и слабо укрепленных конструкций.