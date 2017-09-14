Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Московском регионе ожидается местами небольшой дождь и до 21 градуса тепла

Москва
14 сентября, 6:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Ветер юго-западный 7-12 м/с

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Росгидромет прогнозирует в четверг в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем и порывистым ветром. Об этом сообщили в метеослужбе.

"Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 19-21, по области будет от 16 до 21 градуса", - уточнил представитель Росгидромета. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В столице столбики термометров покажут 13-15, в Подмосковье будет от 11 до 16 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Днем в пятницу характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, вновь не исключен небольшой, местами умеренный дождь. В Москве воздух прогреется до 20-22, по области - до 18-23 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами его порывы усилятся до 12-17 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
10
Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова напомнила США о добросовестной конкуренции в ситуации с "Касперским"
2
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
3
В Минобороны РФ уверены в восстановлении прежних отношений с НАТО в ближайшие два года
4
Не удержали: "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в Лиге чемпионов
5
Дирекция "Зарядья" в Москве не планирует вводить плату за вход в парк
6
"Известия": РФ не разблокирует взнос в Совет Европы до внесения поправок в регламент ПАСЕ
7
Вильфанд: вторая волна бабьего лета в Москве будет интенсивной и продолжительной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама