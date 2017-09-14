В Московском регионе ожидается местами небольшой дождь и до 21 градуса тепла

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Росгидромет прогнозирует в четверг в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем и порывистым ветром. Об этом сообщили в метеослужбе.

"Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 19-21, по области будет от 16 до 21 градуса", - уточнил представитель Росгидромета. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В столице столбики термометров покажут 13-15, в Подмосковье будет от 11 до 16 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Днем в пятницу характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, вновь не исключен небольшой, местами умеренный дождь. В Москве воздух прогреется до 20-22, по области - до 18-23 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами его порывы усилятся до 12-17 м/с.