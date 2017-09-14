Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Несколько улиц в Москве перекроют с 15 по 17 сентября

Москва
14 сентября, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

С полудня субботы до 05:00 мск воскресенья будет перекрыта Фрунзенская набережная в районе зданий Минобороны в связи с проведением фестиваля "Армия России - 2017"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Несколько московских улиц будут закрыты для проезда машин с 15 по 17 сентября. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города.

"В пятницу, 15 сентября, с 10:00 до 14:00 мск ограничения введут на Большой Татарской улице в связи с проведением религиозных мероприятий", - сообщается на портале.

В субботу, 16 сентября, с 14:30 до 19:30 мск закроют для движения транспорта участок проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также участок 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. Это произойдет в связи с футбольным матчем ЦСКА - "Ростов". Кроме того, с 12:00 субботы до 05:00 мск воскресенья будет перекрыта Фрунзенская набережная в районе комплекса зданий Министерства обороны. Там пройдет фестиваль "Армия России - 2017".

В воскресенье, 17 сентября, в связи с проведением велопарада с 04:00 до 16:00 мск будет закрыт для проезда участок Звездного бульвара от улицы Цандера до Проспекта Мира. С 10:00 до 15:00 мск перекроют улицу 1905 года от Краснопресненской набережной до Рочдельской улицы, Мантулинскую улицу и 1-й Красногвардейский проезд вдоль парка "Красная Пресня".

Автомобильное движение будут закрывать с 11:30 мск и открывать после прохождения колонны велосипедистов на Звездном бульваре, дублере проспекта Мира, улицах Космонавтов и Бориса Галушкина, Ростокинском проезде, Русаковской, Рубцовской и Лефортовской набережных, набережной Академика Туполева, Сыромятнической, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных, Хамовническом Валу, Новодевичьей, Саввинской и Краснопресненской набережных, улицах 1905 года и Мантулинской, а также по Краснопресненскому парку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
10
Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
2
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
3
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
4
Ракетный комплекс "Искандер-М" получил новые типы ракет
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Слуцкий: заявления Госдепа о размещении миротворцев на границе РФ и Украины враждебны
7
Росгвардия предлагает ввести регистрацию и учет пневматического оружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама