Несколько улиц в Москве перекроют с 15 по 17 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Несколько московских улиц будут закрыты для проезда машин с 15 по 17 сентября. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города.

"В пятницу, 15 сентября, с 10:00 до 14:00 мск ограничения введут на Большой Татарской улице в связи с проведением религиозных мероприятий", - сообщается на портале.

В субботу, 16 сентября, с 14:30 до 19:30 мск закроют для движения транспорта участок проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также участок 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. Это произойдет в связи с футбольным матчем ЦСКА - "Ростов". Кроме того, с 12:00 субботы до 05:00 мск воскресенья будет перекрыта Фрунзенская набережная в районе комплекса зданий Министерства обороны. Там пройдет фестиваль "Армия России - 2017".

В воскресенье, 17 сентября, в связи с проведением велопарада с 04:00 до 16:00 мск будет закрыт для проезда участок Звездного бульвара от улицы Цандера до Проспекта Мира. С 10:00 до 15:00 мск перекроют улицу 1905 года от Краснопресненской набережной до Рочдельской улицы, Мантулинскую улицу и 1-й Красногвардейский проезд вдоль парка "Красная Пресня".

Автомобильное движение будут закрывать с 11:30 мск и открывать после прохождения колонны велосипедистов на Звездном бульваре, дублере проспекта Мира, улицах Космонавтов и Бориса Галушкина, Ростокинском проезде, Русаковской, Рубцовской и Лефортовской набережных, набережной Академика Туполева, Сыромятнической, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных, Хамовническом Валу, Новодевичьей, Саввинской и Краснопресненской набережных, улицах 1905 года и Мантулинской, а также по Краснопресненскому парку.