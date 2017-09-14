Международный медкластер в Сколкове откроется для пациентов в начале 2018 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Международный медицинский кластер в Сколкове в Москве откроется для пациентов в начале 2018 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.

Мэр принял участие в подписании соглашения между медицинским кластером и его первым оператором - медицинской организацией Израиля "Хадасса".

"Сегодня важное событие - подписываем первый договор по созданию медицинского оператора в Международном медицинском кластере в Сколкове. К этому проекту присоединяется первая иностранная клиника - знаменитая израильская клиника "Хадасса", которая за свою вековую историю выросла из народной больницы в крупный многопрофильный медицинский центр. Всего за два года проект медицинского кластера прошел большой путь: от принятия федерального закона, первых корпусов и заключение соглашения первых участников. Мы рассчитываем, что уже в начале 2018 года диагностический корпус, в котором разместится клиника "Хадасса", примет своих первых пациентов", - сказал Собянин на церемонии подписания соглашения.

Мэр отметил, что впереди в Москве ожидается строительство еще десятка крупных медицинских корпусов с участием еще нескольких иностранных клиник с мировым именем, заявивших о своем желании участвовать в этом проекте. "Хотел бы поблагодарить клинику "Хадасса" и ее руководство за то что, они рискнули участвовать в этом непростом проекте. Мы прошли долгий путь переговоров, и вот, наконец, мы подписываем соглашение", - сказал градоначальник.

Генеральный директор "Хадассы" Зеев Ротштейн поблагодарил мэра и всех участников создания и развития проекта. "Это не только честь для нас, но и обязательство поделиться этим мировым уровнем медицины и последними достижениями в медицинском кластере, это большая честь для нас, что мэр Москвы выбрал нас в качестве первого оператора. И мы приложим все усилия, чтобы оправдать эти надежды, мы видим нашу задачу в предотвращении, выявлении и лечении заболеваний. Я хотел бы лично поблагодарить Сергея Собянина и команду, которая работала над проектом, мы приложим все усилия, чтобы оправдать ваше доверие", - сказал Ротштейн.

О медцентре и кластере

На территории Московского международного медицинского кластера "Хадасса" создаст многопрофильный центр, осуществляющий оказание диагностических услуг, медицинской помощи, непрерывного профессионального образования и научной деятельности в области клинической медицины.

Первым проектом "Хадасса" станет консультационно-диагностический центр для предоставления медицинских услуг по предупреждению, раннему выявлению и современной диагностике заболеваний с учетом индивидуальных особенностей пациентов. Пациентам будут предложены программы комплексной скрининговой диагностики заболеваний (чек-ап). Планируется, что после первого корпуса в Москве букет построен второй терапевтический корпус, где расположится многофункциональный центр для оказания комплексной медицинской помощи в сфере лечения онкологических заболеваний.

Медицинская организация "Хадасса", история которой насчитывает уже более 100 лет, сохраняет в Израиле ведущие позиции по лечению и уходу за больными и продолжает формировать стандарты современной системы здравоохранения. В клинических больницах медцентра впервые проведена успешная пересадка сердца, роботизированная хирургическая операция и первое в мире эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием компьютерной навигации.