Движение поездов на фиолетовой линии московского метро восстановлено

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлено и входит в график после непродолжительного сбоя. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе подземки.

"19:12. Таганско-Краснопресненская линия. Движение на южном участке линии восстановлено и вводится в график", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в четверг Московский метрополитен сообщил, что интервалы движения поездов на фиолетовой ветке были увеличены по техническим причинам.