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В Московском регионе ожидаются небольшой дождь и до 23 градусов тепла

Москва
15 сентября, 6:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Ветер юго-западный 7-12 м/с

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Теплая, но ветреная погода с небольшим дождем ожидается в пятницу в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 20-22, по области - от 18 до 23 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами вновь пройдет небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 10-12, по области - от 7 до 12 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.

Днем в субботу уже без осадков. В Москве воздух прогреется до 18-20, в Подмосковье - до 15-20 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.

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