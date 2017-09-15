В Московском регионе ожидаются небольшой дождь и до 23 градусов тепла

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Теплая, но ветреная погода с небольшим дождем ожидается в пятницу в московском регионе, сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 20-22, по области - от 18 до 23 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью при переменной облачности местами вновь пройдет небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 10-12, по области - от 7 до 12 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.
Днем в субботу уже без осадков. В Москве воздух прогреется до 18-20, в Подмосковье - до 15-20 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.