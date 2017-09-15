В Москве в начале 2018 года откроется самая высокая смотровая площадка в Европе

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Самая высокая смотровая площадка Европы откроется в башне "Восток" многофункционального комплекса "Федерация" на территории "Москвы-Сити" в начале 2018 года. На высоте 89 этажей будут проводить интерактивные шоу, общегородские развлекательные мероприятия и уроки москвоведения для школьников, сообщил ТАСС в пятницу управляющий партнер смотровой площадки Panorama 360 Артур Шакарян.
"Сроки запуска смотровой площадки - январь 2018 года. В конце 2017-го башню "Федерация" сдают в эксплуатацию, заканчиваются все работы, планируем в январе 2018 года открыть смотровую площадку для посетителей", - пояснил он.
По словам Шакаряна, расположение смотровой площадки на 89-м этаже башни было предусмотрено еще при проектировании небоскреба. Проект площадки предусматривает панорамный обзор на 360 градусов и 10 тематических функциональных зон, где можно будет познакомиться с интересными фактами о Москве, ее истории, архитектуре, достижениях, а также с планами развития города.
При входе гости увидят проекционное шоу, рассказывающее о становлении и развитии Москвы со времен Юрия Долгорукого до современности. Затем гости смогут воспользоваться планшетами с интерактивными гидами, предоставляющими информационную справку об интересующих достопримечательностях и районах столицы в режиме дополненной реальности, работающими при наведении камеры устройства на панораму города.
Планируется также проводить бесплатные выездные уроки москвоведения для школьников и предоставлять площадку для проведения городских мероприятий.