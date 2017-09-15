Обнаруженная на станции метро "Тульская" бесхозная сумка не представляет опасности

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Подозрительный предмет на станции "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена оказался бесхозной сумкой. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Проверка закончена. Обнаруженная бесхозная сумка опасности не представляет", - сказал он.

На движение поездов инцидент никак не повлиял. На время проверки место обнаружения находки было оцеплено.