Обнаруженная на станции метро "Тульская" бесхозная сумка не представляет опасности

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Подозрительный предмет на станции "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена оказался бесхозной сумкой. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.
"Проверка закончена. Обнаруженная бесхозная сумка опасности не представляет", - сказал он.
На движение поездов инцидент никак не повлиял. На время проверки место обнаружения находки было оцеплено.