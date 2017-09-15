Ряд мероприятий пройдет в музеях Москвы в рамках Дней Иерусалима

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Ряд мероприятий в музеях столицы пройдет в рамках Дней Иерусалима в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу во время встречи с мэром Иерусалима Ниром Баркатом.

"Рад приветствовать вас в Москве. Хотел поблагодарить вас за укрепление связей между нашими городами, активный обмен в области медицины, образования, культуры, туризма", - сказал мэр, обращаясь к мэру Иерусалима на встрече в московской мэрии на Тверской улице. Мэр российской столицы напомнил, что в Иерусалиме успешно прошли Дни Москвы.

"В эти выходные пройдут Дни Иерусалима в Москве. В музеях будут интересные мероприятия. Спасибо большое, господин мэр, за укрепление связи между нашими городами", - подчеркнул Собянин.

Мэр Иерусалима сообщил, что не был в Москве несколько лет и потрясен увиденным. "Москва просто красавица, изменения видны невооруженным глазом", - сказал Баркат. Он удовлетворен сотрудничеством между двумя городами в области культуры, здравоохранения, туризма, занятости. "И за все это я хочу поблагодарить вас", - обратился Баркат к Собянину.

Дни Иерусалима в Москве проходят с 14 по 17 сентября. Центральным событием станет культурный фестиваль, который пройдет на площадке Музея Москвы на Зубовском бульваре в субботу и воскресенье. Фестиваль направлен на ознакомление москвичей и гостей российской столицы с культурой и искусством Иерусалима, дальнейшее развитие сотрудничества и укрепление взаимопонимания между двумя городами.

Фестиваль организован при поддержке правительства Москвы, посольства Израиля в РФ и Российского еврейского конгресса.