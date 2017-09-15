Два гражданина Узбекистана пострадали при обвале грунта на стройке в Москве

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Два гражданина Узбекистана пострадали при обвале грунта во время прокладки теплотрассы на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"При проведении работ по прокладке теплотрассы по адресу: Севастопольский проспект, дом 85, произошел обвал грунта на площади пять квадратных метров. Пострадали два человека, оба граждане Республики Узбекистан", - сказал собеседник агентства.

Одному из пострадавших помощь оказана амбулаторно, второй госпитализирован вертолетом Московского авиационного центра в состоянии средней степени тяжести.