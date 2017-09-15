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Мосгорсуд по требованию прокуратуры запретил деятельность аэроклуба "Альпиавиа"

Москва
15 сентября, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Прокуратура установила, что компания проводит демонстрационные полеты в отсутствие лицензии

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд по требованию прокуратуры признал незаконной и запретил деятельность Автономной некоммерческой организации дополнительного образования (АНОДО) "Альпиавиа", сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку исполнения законодательства в области обеспечения безопасности полетов Автономной некоммерческой организацией дополнительного образования "Альпиавиа". В ходе проверки прокуратурой в деятельности организации выявлены нарушения. Установлено, что она осуществляет коммерческие перевозки пассажиров и выполняет демонстрационные полеты с нахождением на борту воздушного судна лиц, не входящих в его экипаж, и в отсутствие лицензии", - говорится в сообщении.

Ранее в связи с этим прокуратурой было подано исковое заявление в Бутырский районный суд Москвы с требованием о признании деятельности "Альпиавиа" незаконной и ее запрете. Решением суда в марте 2017 года в удовлетворении исковых требований было отказано. Прокуратура обжаловала это решение, апелляционным определением Мосгорсуда решение районного суда отменено, деятельность организации в итоге признана незаконной и запрещена.

По данным из открытых источников, компания "Альпиавиа" и одноименный аэроклуб являются эксклюзивным дистрибьютором в России известной итальянской компании Alpiaviation, которая более 20 лет занимается самостоятельной разработкой и производством различной авиационной техники. Аэроклуб находится на территории аэрограда "Можайский" на 96-м км Минского шоссе.

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