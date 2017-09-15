Заключенный, нуждающийся в гемодиализе, освобожден из СИЗО

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Человек с тяжелой болезнью почек, нуждающийся в гемодиализе, освобожден из следственного изолятора №4 в Москве. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"После вмешательства ОНК Москвы суд освободил из московского СИЗО тяжелобольного заключенного, нуждающегося гемодиализе", - проинформировал правозащитник.

Ранее Мельников сообщал, что члены комиссии обнаружили в СИЗО №4 иностранного гражданина, который содержится под стражей, несмотря на то, что болезнь почек, требующая гемодиализа, включена в утвержденный правительством перечень заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО. По словам ответственного секретаря ОНК, в течение недели этому человеку не проводили гемодиализ, и его жизни угрожала опасность. Процедура была проведена лишь 9 сентября благодаря вмешательству ОНК во взаимодействии с сотрудниками УФСИН и руководством департамента здравоохранения Москвы.