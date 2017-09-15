Нетрезвый посетитель кафе "Жаровня" в центре Москвы избил администратора

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Нетрезвый посетитель гриль-кафе в Стремянном переулке в Москве избил администратора заведения.
Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, инцидент произошел в кафе в Стремянном переулке в ночь на 10 сентября. "В ходе ссоры 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары руками и ногами 29-летней женщине", - сообщила она.
Сотрудники ЧОП пресекли действия мужчины. Пострадавшая была госпитализирована, ей оказана вся необходимая помощь.
По данному факту проводится доследственная проверка. Для определения тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел в гриль-кафе "Жаровня".