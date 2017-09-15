Шквалистый ветер не привел к сбоям в работе систем жизнеобеспечения столицы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сильный ветер и дождь, которые прошли в Москве в пятницу, не привели к сбоям в системе жизнеобеспечения столицы, коммунальщики оперативно устраняют последствия непогоды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"Все коммунальные и аварийные службы города работают в усиленном режиме: на круглосуточном дежурстве находятся более 37 тыс. специалистов и свыше 5 тыс. единиц техники. По данным комплекса городского хозяйства, по состоянию на 18:30 мск порывами ветра повреждены мелкие участки на шести крышах зданий, повалено более 60 деревьев", - сказали в пресс-службе.

Оперативная информация о последствиях непогоды будет уточняться. "В настоящее время последствия оперативно устраняются коммунальными службами города", - отметили в пресс-службе.