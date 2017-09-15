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Сильный ветер в Москве повалил более 150 деревьев

Москва
15 сентября, 20:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Коммунальные службы устраняют последствия непогоды, осталось убрать 20 деревьев

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Порывами ветра в Москве повалено более 150 деревьев, практически все они уже убраны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"По данным комплекса городского хозяйства, по состоянию на 19:30 мск порывами ветра повреждены участки шести крыш зданий, повалено более 150 деревьев. В настоящее время последствия непогоды оперативно устраняются коммунальными службами города, осталось убрать 20 деревьев", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что все коммунальные и аварийные службы города работают в усиленном режиме.

"На круглосуточном дежурстве находятся более 37 тыс. специалистов и свыше 5 тыс. единиц техники", - уточнили в пресс-службе.

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