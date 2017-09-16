Полиция проверяет подозрительный пакет, найденный на Красной площади

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подозрительный пакет обнаружен на Красной площади в Москве, идет проверка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Подозрительный пакет обнаружен на территории Красной площади, эвакуация не проводилась, ждут прибытия кинолога с собакой", - сообщил источник.

По его словам, доступ на Красную площадь осуществляется в штатном режиме.