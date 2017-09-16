В найденном на Красной площади пакете оказались личные вещи

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Обнаруженный на Красной площади в Москве подозрительный пакет не представляет угрозы, в нем оказались чьи-то личные вещи. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Кинологами с собакой и саперами подозрительный пакет был проверен. Никакой угрозы пакет не представлял. В пакете находились личные вещи, забытые кем-то из посетителей", - сказал собеседник агентства.

На время проверки место обнаружения "опасной" находки было оцеплено. Эвакуация с территории Красной площади не проводилась.