В столичном регионе ожидаются дождь и до 18 градусов тепла

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Облачная, дождливая погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно, пойдет дождь, местами небольшой. В Москве температура воздуха составит 14-16 градусов, по области - от 13 до 18 градусов", - отметил представитель метеослужбы. Ветер будет южной четверти, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью дождь ожидается небольшой и лишь местами. В столице столбики термометров поднимутся до 12-14 градусов, по области - до 9 до 14 градусов.

Днем в понедельник в Москве воздух прогреется до 23-25 градусов, по области - до 21-26 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.