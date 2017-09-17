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Останкинская телебашня станет персонажем мультимедийного шоу на фестивале "Круг света"

Москва
17 сентября, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС

Мероприятия в рамках фестиваля пройдут на Театральной площади, в Царицыне, театрально-концертном зале "Мир", центре Digital October и Строгине

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московский международный фестиваль "Круг света" откроется в столице 23 сентября по случаю 50-летия Останкинской телебашни. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице Вконтакте.

"В этом году фестиваль света, музыки и фейерверков пройдет с 23 по 27 сентября на шести площадках. Открытие будет в районе Останкино в честь полувекового юбилея телебашни. Она же станет главным персонажем мультимедийного шоу", - говорится в сообщении.

Мероприятия фестиваля также будут проводиться на Театральной площади, в Царицыно, театрально-концертном зале "Мир", центре Digital October и Строгино.

Посетители смогут посмотреть мультимедийное шоу бесплатно.

Московский международный фестиваль "Круг света" проводится в столице с 2011 года. В прошлом году световое шоу было представлено на четырех основных площадках - фасадах Большого театра, главного здания МГУ на Воробьевых горах, павильона №1 ВДНХ и Гребном канале в Крылатском. Фестиваль получил сертификат Книги рекордов Гиннесса в номинациях "Самая большая видеопроекция" (50 458 кв. м) и "Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения" (4 264 346 люменов).

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