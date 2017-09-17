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В Москве в ближайшие часы ожидаются гроза и усиление ветра

Москва
17 сентября, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС

Спасатели сообщают о возможных повреждениях линий электропередачи и повале деревьев

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде и усилении скорости ветра до 17 м/с в столице в ближайшие часы. По данным синоптиков, такая погода продлится до ночи.

"Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайший 1-3 часа с сохранением до конца суток 17 сентября местами в Москве ожидаются гроза, дождь, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждения слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящие к затору на дорогах и повреждению автотранспорта и травмированию людей, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

Спасатели рекомендуют пережидать непогоду в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев.

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