Склады загорелись на площади 200 кв. м на востоке Москвы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пожар площадью 200 кв. м произошел в понедельник на складах на востоке столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание произошло в складских помещениях по адресу: Амурская улица, дом 1, принадлежащие АО "Виктория". Площадь возгорания 200 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас огонь распространяется по стеллажам в левой части здания. "Проходят работы по вскрытию перегородок, некоторые входы заложены кирпичом", - добавил собеседник.

22 сентября 2016 года на складах на Амурской улице, также принадлежащих АО "Виктория", произошел крупнейший пожар, для его тушения понадобилось около 14 часов. Площадь пожара составила четыре тыс. кв. м, ему присваивалась четвертая категория сложности по пятибалльной шкале. В тушении было задействовано более 50 единиц техники и 250 сотрудников МЧС. В ходе ликвидации пожара погибли восемь пожарных, которые предотвратили взрывы газовых баллонов и утечку аммиака.