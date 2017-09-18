Неизвестный украл сейф с ружьем и 2 млн рублей из квартиры в Новой Москве

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция разыскивает грабителя, укравшего сейф с охотничьим ружьем и 2 млн рублей из квартиры в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в воскресенье днем в полицию обратится директор коммерческой фирмы с заявлением о краже из его квартиры в поселении Сосенское.
"Сотрудники полиции установили, что неизвестный, отжав окно, проник в квартиру и украл металлический сейф, в котором находились 2 млн рублей, $300, охотничье ружье Benelli Elegant, и скрылся. Материальный ущерб составил около 2 млн 227 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, оружие зарегистрировано в установленном порядке.
Возбуждено уголовное дело о краже.