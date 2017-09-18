Полиция опровергла информацию об обнаружении взрывчатки на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция опровергла информацию об обнаружении самодельного взрывного устройства на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Информация, размещенная в ряде СМИ об обнаружении 18 сентября в одном из домов на Дмитровском шоссе самодельного взрывного устройства и проведенной эвакуации жителей жилого дома, не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что якобы в одном из домов на Дмитровском шоссе обнаружено взрывное устройство. По информации СМИ, взрывное устройство нашли сотрудники "Мосприроды", которые переехали в этот офис и проводили там ремонт.

В последние дни в разных регионах России были зафиксированы многочисленные звонки о взрывных устройствах, якобы заложенных в различные здания. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.

В воскресенье вечером в Москве поступили сообщения о якобы минировании 11 торговых центров. В общей сложности из зданий были эвакуированы около 8 тыс. человек. Все сообщения оказались ложными. Источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что за минувшие выходные в 14 регионах России поступило более 80 звонков об угрозах взрыва в торговых центрах, аэропортах и вокзалах, эвакуированы более 30 тыс. человек.

Волна ложных сообщений о минировании началась в российских городах с 11 сентября. Пик пришелся на 13 сентября - только в Москве в этот день поступили звонки об угрозе взрыва на 100 объектах. По данным источников ТАСС, правоохранительные органы установили, что это спланированная акция, устроенная группой лиц.

В СМИ появлялись разные версии, начиная от так называемого украинского следа (по аналогии с 2014 годом, когда с украинских номеров поступали ложные сообщения об угрозах взрыва в торговых комплексах) до версии, связывающей звонки со сторонниками "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Источник ТАСС подчеркивал, что телефонные террористы устанавливаются, проводятся оперативно-следственные и разыскные мероприятия.