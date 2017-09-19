Инспекция Кузнецовой выявила нарушения в столичном Центре содействия семейному воспитанию

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Инспекция, организованная аппаратом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, выявила ряд нарушений в московском Центре содействия семейному воспитанию "Вера. Надежда. Любовь" (детский дом №18). Об этом говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного, опубликованном во вторник на официальном сайте омбудсмена.
В пресс-службе напомнили, что СМИ ранее была опубликована видеозапись, на которой видно, что несколько подростков на спортивной площадке наносят удары палкой другим детям. "Героями" видео стали подростки - воспитанники Центра содействия семейному воспитанию "Вера. Надежда. Любовь" (детский дом №18) Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы", - проинформировали в пресс-службе, уточнив, что в данном учреждении "проживают дети с нарушениями развития".
"После скандального видео в сети интернет с избиением одних воспитанников московского детского дома другими, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой была незамедлительно инициирована проверка детского учреждения", - указывается в сообщении.
Согласно данным аппарата уполномоченного, "несмотря на то, что телесные повреждения при осмотре пострадавших воспитанников медицинскими работниками не выявлены, за проявленную халатность и несвоевременную реакцию на случившийся инцидент трое воспитателей учреждения были уволены", также с 18 сентября в Центре был введен дополнительный персонал, и "теперь во время прогулок воспитанников за каждой группой закреплены не менее двух сотрудников".
Кроме того, сообщили в пресс-службе омбудсмена, в ходе инспекции был выявлен ряд нарушений в сфере медицинского обслуживания детей. "В частности, в Центре не хватает врачей, отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности и обязательная медицинская документация, кроме того, не выполняются рекомендации индивидуальной программы реабилитации воспитанников в части обеспечения техническими средствами, при этом в ходе диспансеризации 2017 года воспитанниками пройдены не все обязательные осмотры, а по ее итогам рекомендации специалистов не выполняются в полном объеме", - отмечается в релизе.
"Свои выводы мы уже обсудили с представителями столичного Департамента соцзащиты. Будем следить за исправлением нарушений", - цитирует пресс-служба заявление Кузнецовой. "К сожалению, проявления детской жестокости встречаются и в самых обычных общеобразовательных учреждениях, но если там это совокупная ответственность и школы, и родителей, то в данном случае Центр по сути является домом для особых детей, а особые дети нуждаются в особом внимании", - констатировала омбудсмен.