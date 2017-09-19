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В московском метро начнут продавать билеты, посвященные московскому каршерингу

Москва
19 сентября, 11:44 UTC+3

В кассы столичного метрополитена поступит 600 тыс. экземпляров тематических билетов

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен выпустит серию билетов "Единый" на 1, 2, 20 и 40 поездок с дизайном, который посвящен московскому каршерингу - сервису краткосрочной аренды автомобилей без водителя. Проездные начнут продавать во всех кассах столичного метро с 20 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"На лицевой стороне билета изображен автомобиль, а на оборотной - сообщается, что служба каршеринга работает в столице уже два года. Тираж тематических билетов составит 600 тыс. экземпляров", - сказал собеседник агентства.

Проект "Московский каршеринг" запустили при поддержке правительства Москвы в 2015 году. Сейчас в столице работают шесть компаний-операторов каршеринга. Их общий парк составляет около 3 тыс. автомобилей.

По динамике роста автопарка каршеринга Москва занимает первое место в мире. Всего компаниями-операторами в развитие каршеринга в Москве инвестировано порядка 1,7 млрд рублей. Ежедневно в городе на каждой машине каршеринга совершается в среднем восемь поездок.

В системе каршеринга зарегистрированы более 600 тыс. человек. 

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