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Багажная система во Внуково не работала более двух часов

Москва
19 сентября, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября /ТАСС

Сотрудники аэропорта вручную сортировали багаж, пока неисправность устранялась

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МОСКВА, 19 сентября, /ТАСС/. Система автоматической сортировки багажа во вторник не работала в московском аэропорту Внуково более двух часов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Внуково. Работа системы была полностью восстановлена в 11:15 мск, уточнили в аэропорту.

"В районе девяти утра произошел сбой программного обеспечения системы сортировки багажа. Были привлечены дополнительные сотрудники, которые обрабатывали и сортировали багаж вручную. Поскольку на вылет у нас пассажиры являются приоритетными, то существенных задержек на вылет не было, - сообщили в пресс-службе Внуково. - Просим с пониманием отнестись пассажиров, которые сейчас получают багаж, им с небольшими задержками сейчас выдается багаж".

В авиакомпании "Россия", которая является одним из крупнейших перевозчиков аэропорта, подтвердили ТАСС, что в аэропорту наблюдается небольшое скопление багажа и незначительная его часть была недозагружена на ряд вылетающих рейсов. Это не привело к задержкам рейсов.

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