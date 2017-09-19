Багажная система во Внуково не работала более двух часов

МОСКВА, 19 сентября, /ТАСС/. Система автоматической сортировки багажа во вторник не работала в московском аэропорту Внуково более двух часов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Внуково. Работа системы была полностью восстановлена в 11:15 мск, уточнили в аэропорту.

"В районе девяти утра произошел сбой программного обеспечения системы сортировки багажа. Были привлечены дополнительные сотрудники, которые обрабатывали и сортировали багаж вручную. Поскольку на вылет у нас пассажиры являются приоритетными, то существенных задержек на вылет не было, - сообщили в пресс-службе Внуково. - Просим с пониманием отнестись пассажиров, которые сейчас получают багаж, им с небольшими задержками сейчас выдается багаж".

В авиакомпании "Россия", которая является одним из крупнейших перевозчиков аэропорта, подтвердили ТАСС, что в аэропорту наблюдается небольшое скопление багажа и незначительная его часть была недозагружена на ряд вылетающих рейсов. Это не привело к задержкам рейсов.