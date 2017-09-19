Багажная система во Внуково не работала более двух часов

РУСАДА: визит в РФ аудиторов WADA является рабочим и не подразумевает широкого освещенияСпорт 19 сентября, 13:52
Сенат Конгресса США одобрил выделение военной помощи Украине на сумму $150 млнМеждународная панорама 19 сентября, 13:48
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организациюМеждународная панорама 19 сентября, 13:45
Погода "на миллион": центральную Россию и Поволжье ждет третья волна "бабьего лета"В стране 19 сентября, 13:43
Учения "Запад-2017": проверка "нервной системы" российской армииАрмия и ОПК 19 сентября, 13:32
"Тракай" подтвердил переход Динияра БилялетдиноваСпорт 19 сентября, 13:26
Суд отложил заседание по иску Розенберга к "Телеграф" из-за неявки ответчикаЭкономика и бизнес 19 сентября, 13:21
Скворцова рассказала об успехах России в развитии ядерной медициныОбщество 19 сентября, 13:20
Новороссийск в январе-августе возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 19 сентября, 12:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября, /ТАСС/. Система автоматической сортировки багажа во вторник не работала в московском аэропорту Внуково более двух часов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Внуково. Работа системы была полностью восстановлена в 11:15 мск, уточнили в аэропорту.
"В районе девяти утра произошел сбой программного обеспечения системы сортировки багажа. Были привлечены дополнительные сотрудники, которые обрабатывали и сортировали багаж вручную. Поскольку на вылет у нас пассажиры являются приоритетными, то существенных задержек на вылет не было, - сообщили в пресс-службе Внуково. - Просим с пониманием отнестись пассажиров, которые сейчас получают багаж, им с небольшими задержками сейчас выдается багаж".
В авиакомпании "Россия", которая является одним из крупнейших перевозчиков аэропорта, подтвердили ТАСС, что в аэропорту наблюдается небольшое скопление багажа и незначительная его часть была недозагружена на ряд вылетающих рейсов. Это не привело к задержкам рейсов.