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Все пассажиры получили багаж после сбоя в московском аэропорту Внуково

Москва
19 сентября, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Багаж выдавался пассажирам с небольшими задержками

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московский аэропорт Внуково устранил сбой в системе выдачи багажа пассажирам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"С небольшими задержками выдавался багаж пассажирам, для которых Москва является конечной точкой прибытия. Мы приносим свои извинения за задержки, в данный момент всем пассажирам багаж выдан", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что во вторник утром, 19 сентября, около 9 утра в программном обеспечении системы обработки багажа фирмы Vanderlande произошел сбой. В связи с этим наблюдались задержки в выдаче личных вещей пассажирам. Инцидент не отразился на выполнении расписания, так как приоритет в выдаче багажа был отдан пассажирам, которые делали пересадку в столице. В 11:15 мск работа системы была полностью восстановлена.

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