Движение поездов МЦК по часовой стрелке приостановлено

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) по часовой стрелке временно приостановлено. Об этом сообщается в пятницу в аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"В настоящее время по техническим причинам приостановлено движение "Ласточек" по часовой стрелке", - говорится в сообщении.