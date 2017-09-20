В Москве и Подмосковье ожидается до 19 градусов тепла и без осадков

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Без осадков и до 19 градусов тепла ожидается в среду в московском регионе, сообщили в Росгидромете.
"При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 16-18, по области будет от 14 до 19 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью также обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 8-10, в Подмосковье - от 5 до 10 градусов. Ветер восточный 2-7 м/с.
Днем в четверг местами возможен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 17-19, по области - до 15-20 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с.