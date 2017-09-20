Неизвестные связали столичного пенсионера и забрали 2 млн рублей из его квартиры

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Неизвестные похитили 2 млн рублей из квартиры пенсионера в столичном районе Северное Чертаново, перед этим связав его скотчем, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Вечером во вторник 50-летний мужчина сообщил, что обнаружил своего отца со связанными скотчем руками", - сказал сотрудник пресс-службы.

Прибывшие на место полицейские установили, что утром в тот же день трое неизвестных позвонили в дверь, ворвались в квартиру, ударили кулаком в лицо 82-летнего пенсионера, связали ему руки скотчем, забрали 2 млн рублей и скрылись.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.