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Неизвестные связали столичного пенсионера и забрали 2 млн рублей из его квартиры

Москва
20 сентября, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Вечером 19 сентября мужчина сообщил полицейским, что обнаружил дома своего 82-летнего отца со связанными скотчем руками

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Неизвестные похитили 2 млн рублей из квартиры пенсионера в столичном районе Северное Чертаново, перед этим связав его скотчем, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Вечером во вторник 50-летний мужчина сообщил, что обнаружил своего отца со связанными скотчем руками", - сказал сотрудник пресс-службы.

Прибывшие на место полицейские установили, что утром в тот же день трое неизвестных позвонили в дверь, ворвались в квартиру, ударили кулаком в лицо 82-летнего пенсионера, связали ему руки скотчем, забрали 2 млн рублей и скрылись.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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