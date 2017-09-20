Движение на улицах Москвы ограничат с 23 по 27 сентября из-за фестиваля "Круг света"

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Движение ограничат по ряду улиц в Москве с 23 по 27 сентября в связи с проведением Московского международного фестиваля "Круг света", который пройдет в эти дни на шести площадках столицы. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте транспорта.
По данным департамента, 23, 24, 25, 26 и 27 сентября с 17:00 до 23:00 будет закрыт для проезда участок улицы Петровка от пересечения с улицей Кузнецкий мост до пересечения с Театральным проездом.
Кроме того, 23 и 24 сентября с 15:00 до 23:00 перекроют улицу Академика Королева от Ботанической улицы до пересечения с Аргуновской улицей; проезд со стороны Останкинского сквера от пересечения с 1-й Останкинской улицей до пересечения с улицей Академика Королева; Новомосковскую улицу от пересечения с 1-й Останкинской улицей до пересечения с улицей Академика Королева; 1-ю Останкинскую улицу от пересечения с Ботанической улицей до пересечения с проездом Останкинского сквера.
Также 23 и 24 сентября с 21:00 до 23:00 будет закрыта Ботаническая улица от пересечения с 1-й Останкинской улицей до пересечения с улицей Академика Королева; улица Дубовой рощи от пересечения с проездом Дубовой рощи до пересечения с улицей Академика Королева; проезд Дубовой рощи от пересечения с улицей Дубовой рощи до пересечения с Новомосковской улицей; Новомосковская улица от пересечения с 1-й Останкинской улицей до пересечения с проездом Дубовой рощи.
Кроме того, 23, 24, 25, 26 и 27 сентября с 17:00 до 23:00 перекроют Новоцарицынское шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы.
Ранее в пресс-службе столичного метрополитена ТАСС сообщили, что в связи с проведением фестиваля 23 и 24 сентября изменит режим работы Московская монорельсовая транспортная система. Для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в период проведения мультимедийного шоу станции монорельса будут закрыты для входа и выхода пассажиров с 18:00 до 20:00.
Для проезда к месту проведения праздничных мероприятий можно воспользоваться ближайшими станциями метро "ВДНХ" и "Фонвизинская", а также наземным городским транспортом. Во время проведения фестиваля частота движения поездов на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях будет увеличена, на других ветках также будут предусмотрены дополнительные составы.
В этом году Московский международный фестиваль "Круг света" посвящен 50-летию Останкинской телебашни.