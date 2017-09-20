Завершено строительство последней в ЮЗАО стоянки по программе "Народный гараж"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Строительство стоянки на 290 автомобилей по программе "Народный гараж" завершено в районе Ясенево на юго-западе Москвы. Об этом в среду сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

"Мосгосстройнадзор выдал застройщику заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации", - приводят слова Антосенко на портале мэра и правительства столицы.

Возведенный на средства инвесторов наземный гараж, расположенный по адресу: ул. Тарусская, вл. 22, насчитывает шесть уровней, его площадь составляет почти 10 тыс. квадратных метров. Строительство, начатое в середине 2010 года, неоднократно приостанавливалось из-за смены подрядчиков.

"Таким образом, на территории Юго-Западного округа столицы завершено строительство последнего гаража-стоянки по программе "Народный гараж", - уточняется в сообщении портала.

Программа "Народный гараж" стартовала в 2009 году, а в 2010 началась продажа парковочных мест. Так столичные власти планировали решить проблему дефицита парковок. Впоследствии из-за низкого спроса на машиноместа в этих паркингах программу свернули.