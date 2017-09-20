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Пожарные проверяют информацию о возгорании в главном здании МГУ на Воробьевых горах

Москва
20 сентября, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

По данным источника в экстренных службах, сигнализация сработала в корпусе Б

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения следуют к главному корпусу МГУ для проверки информации о возможном возгорании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила заявка о пожаре в главном здании МГУ. Сработала сигнализация в корпусе Б", - сказал собеседник агентства.

Пожарные следуют на место, по предварительным данным, пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

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