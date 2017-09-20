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В главном здании МГУ произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации

Москва
20 сентября, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Возгорания в здании не было, эвакуация людей не проводилась

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения проверили информацию о возможном возгорании в главном здании МГУ, выяснилось, что произошло ложное срабатывание сигнализации, пожара нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Информацию проверили. В одном из корпусов произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, возгорания не было. Эвакуация из здания не проводилась", - сообщили в ведомстве.

Ранее источник ТАСС сообщил о том, что пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову в главный корпус МГУ для проверки информации о возгорании.

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