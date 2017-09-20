В главном здании МГУ произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения проверили информацию о возможном возгорании в главном здании МГУ, выяснилось, что произошло ложное срабатывание сигнализации, пожара нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"Информацию проверили. В одном из корпусов произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, возгорания не было. Эвакуация из здания не проводилась", - сообщили в ведомстве.
Ранее источник ТАСС сообщил о том, что пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову в главный корпус МГУ для проверки информации о возгорании.