В главном здании МГУ произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения проверили информацию о возможном возгорании в главном здании МГУ, выяснилось, что произошло ложное срабатывание сигнализации, пожара нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Информацию проверили. В одном из корпусов произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, возгорания не было. Эвакуация из здания не проводилась", - сообщили в ведомстве.

Ранее источник ТАСС сообщил о том, что пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову в главный корпус МГУ для проверки информации о возгорании.