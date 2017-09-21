На востоке Москвы на территории ТЭЦ обнаружили подозрительный предмет

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Посторонний объект, похожий на взрывное устройство, обнаружен на территории ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева "Мосэнерго" на востоке Москвы, сообщил ситуационно-аналитический центр при Минэнерго России.

"21 сентября в 05-00 на ТЭЦ-11 (обособленное подразделение ПАО "Мосэнерго") в районе запасных ворот около поста № 2 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство", - говорится в сообщении.

На место вызваны подразделения МВД и ФСБ.