На востоке Москвы на территории ТЭЦ обнаружили подозрительный предмет

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Посторонний объект, похожий на взрывное устройство, обнаружен на территории ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева "Мосэнерго" на востоке Москвы, сообщил ситуационно-аналитический центр при Минэнерго России.
"21 сентября в 05-00 на ТЭЦ-11 (обособленное подразделение ПАО "Мосэнерго") в районе запасных ворот около поста № 2 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство", - говорится в сообщении.
На место вызваны подразделения МВД и ФСБ.