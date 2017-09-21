Поезда на зеленой ветке московского метро следуют с увеличенными интервалами

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Незначительный сбой в движении поездов произошел на севере Замоскворецкой линии московского метро. Об этом сообщает столичный метрополитен в своем аккаунте в Twitter.

"Замоскворецкая линия. Незначительно увеличены интервалы движения поездов на северном участке по техническим причинам", - говорится в сообщении.