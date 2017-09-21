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Москвичи смогут проверить историю эксплуатации автомобиля на сайте мэрии

Москва
21 сентября, 9:20 UTC+3

Ранее подобная услуга была доступна только на портале "Автокод"

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Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Услуга проверки истории эксплуатации автомобиля появилась на сайте mos.ru. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, до недавнего времени услуга была доступна только на портале "Автокод".

"Появление сервисов "Автокода" на mos.ru - часть масштабного проекта по объединению всех городских сервисов в единый портал для удобства москвичей. В рамках пилотного проекта мы запустили на городском сайте сервис проверки автоистории, с помощью которого можно в режиме реального времени узнать все об эксплуатации автомобиля и его характеристики", - цитирует портал слова главы направления транспорта и безопасности департамента информационных технологий Москвы Юрия Чулюкова.

Отмечается, что с помощью услуги можно узнать количество владельцев автомобиля, информацию о дорожно-транспортных происшествиях или нахождении машины в розыске, фактах коммерческого пользования.

"Автоистория" - самый популярный сервис портала "Автокод" после информации о штрафах. За время работы проекта с помощью этого сервиса проверили более 45 млн автомобилей с пробегом. На портале также можно обжаловать штраф за стоянку и остановку под знаком и неоплаченную парковку, посмотреть фотографии своих нарушений с комплексов фотофиксации, спланировать визит в ГИБДД, рассчитать транспортный налог, записаться на медкомиссию и подобрать полис ОСАГО. Все эти услуги будут доступны на сайте мэрии до конца года.

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