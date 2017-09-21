Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановлено после сбоя

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на севере Замоскворецкой линии метро в Москве, ранее затрудненное по техническим причинам, введено в график. Об этом сообщает столичный метрополитен в своем аккаунте в Twitter.

"Замоскворецкая линия. Движение введено в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о незначительно увеличенных по техническим причинам интервалах движения поездов на севере линии.