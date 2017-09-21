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Источник: при проведении строительных работ у метро "Партизанская" обнаружен снаряд

Москва
21 сентября, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

На месте ожидают прибытия кинологов и взрывотехников

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Предмет, похожий на снаряд, обнаружили около входа на станцию метро "Партизанская". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Рабочими при произведении ремонтных работ около выхода из метро обнаружен предмет, похожий на снаряд", - сказал собеседник агентства.

На месте обнаружения находки ожидают прибытия кинологов и взрывотехников.

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