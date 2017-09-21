Участок исторической мостовой воссоздали на улице Петровка в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Благоустройство улицы Петровка, в рамках которого воссоздан участок исторической мостовой XIX века, завершилось в Москве. Об этом в четверг сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Завершено благоустройство Петровки, в ходе которого мы постарались возродить дух этой старинной московской улицы. Исторически Петровка была торговой и в значительной мере пешеходной. Благодаря расширению тротуаров она сможет вернуть себе эти функции", - отметил мэр.

По его словам, в ходе работ была обнаружена клинкерная (кирпичная) брусчатка конца XIX века. Островок этой брусчатки площадью 80 квадратных метров воссоздан на обновленной улице.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, работы по благоустройству улицы были начаты в мае. Площадь благоустройства составила 3,7 га. Основной идеей благоустройства было возвращение Петровке исторической функции и создание комфортного торгово-пешеходного пространства.

Как и ранее, движение на большей части Петровки осталось односторонним по направлению в центр. Однако проезжая часть была сужена примерно на 2,5 метра без уменьшения количества работающих полос для движения машин. Высвободившееся пространство было использовано для создания комфортных пешеходных тротуаров шириной 5,35-7,1 м. Общая площадь вновь устроенного гранитного мощения тротуаров составила 22 тыс. квадратных метров.

Также установлен гранитный бортовой камень. Кроме того, там установили новые фонари с энергосберегающими лампами, навигационные стелы, лавочки и урны.

Собянин добавил, что основные работы по программе "Моя улица" текущего года были завершены ко дню города. "Сейчас строители доделывают отдельные участки улиц. В основном там, где летом не было возможности вести полноценную работу. И конечно, в октябре предстоит высадить 5,4 тыс. деревьев, которые украсят новые тротуары", - подчеркнул он.

Программа "Моя улица"

Программу "Моя улица" запустили в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории российской столицы. Главная ее задача, отмечают московские власти, - создание комфортной среды. Столичная администрация приняла решение о запуске программы после проведения опроса среди москвичей в системе "Активный гражданин".

Адреса и виды работ по программе также определяются с помощью электронного референдума. Всего в 2015 году по "Моей улице" благоустроили более 40 улиц общей протяженностью 106 километров. В 2016 году в программу вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий. В этом году благоустроено более 117 улиц и городских площадей общей протяженностью 65 км.