Анонимный звонок с угрозой взрыва не осложнил работу "Мосфильма"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Анонимная угроза взрыва не осложнила работу киностудии "Мосфильм". Об этом в четверг заявил ТАСС генеральный директор киностудии, режиссер, сценарист, продюсер, народный артист РФ Карен Шахназаров.
"Я в курсе этой ситуации. Был анонимный звонок. Речь идет не о целой киностудии, а лишь об одном из зданий. Никакой опасности для людей это не представляло, так как там никого на тот момент не было", - сказал Шахназаров.
В свою очередь в пресс-службе "Мосфильма" ТАСС добавили, что все экскурсии сегодня будут проходить согласно расписанию.
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на западе Москвы происходит эвакуация сотрудников и посетителей киноконцерна из-за звонка неизвестного с угрозой взрыва.