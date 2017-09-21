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Анонимный звонок с угрозой взрыва не осложнил работу "Мосфильма"

Москва
21 сентября, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось об эвакуации сотрудников киноконцерна из-за звонка неизвестного с угрозой взрыва

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Анонимная угроза взрыва не осложнила работу киностудии "Мосфильм". Об этом в четверг заявил ТАСС генеральный директор киностудии, режиссер, сценарист, продюсер, народный артист РФ Карен Шахназаров.

"Я в курсе этой ситуации. Был анонимный звонок. Речь идет не о целой киностудии, а лишь об одном из зданий. Никакой опасности для людей это не представляло, так как там никого на тот момент не было", - сказал Шахназаров.

В свою очередь в пресс-службе "Мосфильма" ТАСС добавили, что все экскурсии сегодня будут проходить согласно расписанию.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на западе Москвы происходит эвакуация сотрудников и посетителей киноконцерна из-за звонка неизвестного с угрозой взрыва.

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Персоны
Шахназаров, Карен Георгиевич
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